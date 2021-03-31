Победа Аксенова на довыборах в Раду раскрыла давний союз ОПЗЖ и ЕС - заявление партии "Порядок"

"Первые пытались "сбить" Аксенова бесчисленными исками и жалобами в суды и в Центризбирком. Вторые же распространяли бесчисленные фейки, придумывая факты из биографии Аксенова.

Одним из первых был фейк о содействии проведению "референдума" в мае 2014 года. Их не смутил даже тот факт, что официально против Андрея Аксенова ни разу не выдвигали обвинений по событиям того времени. Затем возник фейк о наличии у Аксенова российского гражданства.

Андрея Аксенова дважды избирали поселковым головой Новодонецка. Дважды мэром Доброполья - в 2015 и 2020 годах. У представителей ПЭС были все возможности привлечь Аксенова к ответственности во времена правления Петра Порошенко. Они этого не сделали, потому что знают - придраться не к чему!" - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что в 2019 году Андрей Аксенов был успешно зарегистрирован кандидатом в народные депутаты, пройдя всевозможные фильтры и проверки компетентных органов. "По факту неудачные попытки противостоять Андрею Аксенову - безоговорочному лидеру избирательной гонки - обернулись оглушительной пощечиной", - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что кандидат от "ПЭС" Юлия Кузьменко едва набрала 6%, а представитель "Оппоплатформы" Артем Марчевский сошел с выборов в предвкушении поражения. Социологи на протяжении всей кампании давали Марчевскому не более 6% поддержки и прогнозировали борьбу за 4-5 место по итогам избирательной гонки.

"Выборы в 50-м округе продемонстрировали не только запрос на новых лидеров, но и закат электоральной поддержки "ОПЗЖ" и "Европейской солидарности".

Жители Донбасса выбрали в парламент человека, которому доверяют, который делом доказал свою приверженность шахтерским общинам и традициям, под чьим руководством некогда провинциальный серый городок превратился в город, где комфортно и уютно жить. В 2021 году Доброполье заняло лидирующие позиции в рейтинге малых и средних общин Донецкой области, который составил Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса.

65% поддержки Андрея Аксенова - это не только индикатор искренней народной любви и уважения. Донбасс выбирает надежных, проверенных, своих. Здесь верят исключительно землякам, патриотам родного края, которые не словом, а делом доказывают, что способны навести порядок", - заявили в партии.