Перемога Аксьонова на довиборах у Раду розкрила давній союз ОПЗЖ і ЄС - заява партії "Порядок"

“Перші намагалися „збити“ Аксьонова незліченними позовами і скаргами до судів і в Центрвиборчком. Другі ж поширювали незліченні фейки, вигадуючи факти з біографії Аксьонова.

Одним з перших був фейк про сприяння проведенню „референдуму“ в травні 2014 року. Їх не збентежив навіть той факт, що офіційно проти Андрія Аксьонова жодного разу не висували звинувачень щодо подій того часу. Потім виник фейк про наявність у Аксьонова російського громадянства.

Андрія Аксьонова двічі обирали селищним головою Новодонецька. Двічі міським головою Добропілля — в 2015 і 2020 роках. У представників ПЕС були всі можливості залучити Аксьонова до відповідальності за часів правління Петра Порошенка. Вони цього не зробили, тому що знають — причепитися ні до чого!” — йдеться у заяві.

У партії зауважують, що у 2019 році Андрій Аксьонов був успішно зареєстрований кандидатом у народні депутати, пройшовши всілякі фільтри і перевірки компетентних органів. “За фактом невдалі спроби протистояти Андрію Аксьонову — беззастережному лідерові виборчої гонки — обернулися оглушливої ляпасом”, — йдеться у заяві.

Також у заяві наголошується, що кандидат від “ПЕС” Юлія Кузьменко ледь набрала 6%, а представник “Оппоплатформи” Артем Марчевський зійшов з виборів в передчутті поразки. Соціологи протягом всієї кампанії давали Марчевському не більше 6% підтримки і прогнозували боротьбу за 4-5 місце за підсумками виборчих перегонів.

“Вибори в 50-ому окрузі продемонстрували не тільки запит на нових лідерів, але і захід електоральної підтримки „ОПЗЖ“ і „Європейської солідарності“.

Жителі Донбасу обрали в парламент людину, якій довіряють, який справою довів свою прихильність шахтарським громадам і традиціям, під чиїм керівництвом колись провінційне сіре містечко перетворилося в місто, де комфортно і затишно жити. В 2021 році Добропілля зайняло лідируючі позиції в рейтингу малих і середніх громад Донецької області, який склав Регіональний центр економічних досліджень і підтримки бізнесу.

65% підтримки Андрія Аксьонова — це не тільки індикатор щирої народної любові і поваги. Донбас вибирає надійних, перевірених, своїх. Тут вірять виключно землякам, патріотам рідного краю, які не словом, а ділом доводять, що здатні навести ПОРЯДОК”, — заявили у партії.