Перемещение войск рф на Курщину может открыть путь для операций Украины в Крыму - The Telegraph

Перемещение российских сил для укрепления своих позиций в Донецкой и курской области может открыть двери для увеличения тайных операций Украины в Крыму. Об этом пишет британское издание The Telegraph, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, уничтожение Украиной Черноморского флота и ускоренный демонтаж российской сети ПВО в Крыму привели к тому, что российские войска на полуострове перешли к обороне. Участились партизанские атаки, и украинская разведка предполагает, что Крым станет следующей целью, а Керченский мост, который уже часто становится объектом украинских диверсий, вероятно, будет разрушен в ближайшее время.

"В то время как обычное наступление для возвращения Крыма кажется амбициозным, перемещение российских сил для укрепления Донбасса и курска может открыть дверь для увеличения тайных операций Украины на полуострове", - пишет The Telegraph.

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Сейчас, как отмечает издание, нет никаких признаков отступления российских войск на Донбассе несмотря на операцию ВСУ в курской области. Если это правда, то это свидетельствует о решимости москвы отдать приоритет наступлению в регионе, даже несмотря на то, что украинские войска продолжают удерживать свое преимущество в Курской области, пишет издание.

Однако несколько факторов все еще могут подорвать решимость москвы.

Во-первых, если Украина и дальше будет иметь успех в курской области, рф, возможно, придется вывести больше сил с оккупированных территорий, что потенциально ослабит их оборонительные позиции, а также это может расширить дальность ударов украинских беспилотников, что еще больше подорвет российские возможности нападения на дальние расстояния.

Во-вторых, украинские бригады, проходящие сейчас подготовку, могут быть развернуты для усиления курска или Донецка, в зависимости от того, где российские силы проявляют признаки слабости. Такая гибкость может позволить Киеву организовать контрнаступление в 2025 году, а не просто очередной натиск на оккупированный Донбасс, пишет издание.

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