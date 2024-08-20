Передислокация россиян на Курщину ощутима на линии фронта в краткосрочной перспективе - спикер Нацгвардии
Киев • УНН
Представитель Нацгвардии сообщил о постепенной передислокации российских войск на Курщину. Это не окажет значительного влияния на фронт в краткосрочной перспективе, но враг усиливает наступления на тяжелых участках.
Передислокация российских войск на Курщину происходит постепенно и не в значительном количестве, что повлияет на фронт в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Об этом рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Если была передислокация российских войск на Курщину, а это было заметно в частности с Юга и что касается определенных резервов, то следует понимать, что когда происходит передислокация, то она происходит не очень быстро и не в значительном количестве. Поэтому почувствовать их по линии фронта можно в краткосрочной или в среднесрочной перспективе, но это не касается направлений главного удара, потому что там враг наоборот концентрирует свои силы
По его словам, враг подтягивает мотострелковые и танковые подразделения, а также подразделения морской пехоты, которые усиливают наступления врага на тяжелых участках.
Напомним
Россия переместила часть войск из Запорожской и Херсонской областей в Курскую область. Это может быть связано с успехами украинских сил в регионе и изменением российской стратегии для усиления обороны на северных границах.