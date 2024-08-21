Наступление ВСУ в курской области: Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции Украины
Киев • УНН
Канцлер Германии заявил, что Украина тайно подготовила операцию в Курской области РФ без консультаций с Берлином и союзниками.
Украина не консультировалась с Берлином относительно своей операции в курской области России. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 21 августа, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень тайно и без обратной связи, что, безусловно, связано со сложившейся ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени
Также Шольц заявил, что Германия и в дальнейшем будет оставаться крупнейшим союзником Украины в Европе, несмотря на разговоры в последние дни об уменьшении военной поддержки.
Шольц запевнив, що Німеччина продовжить надавати Україні військову підтримку19 августа 2024, 18:16 • 32172 просмотра
Напомним,
Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвал руководство Германии не сокращать военную помощь Украине.