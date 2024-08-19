Шольц заверил, что Германия продолжит оказывать Украине военную поддержку

Германия продолжит поддержку Украины, в частности, с помощью кредита на 50 миллиардов евро в рамках «Группы семи» (G7). Об этом в X заявил канцлер страны Олаф Шольц, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что Германия «была и остается» страной, которая среди европейских государств предоставляет Украине наибольшую помощь.

И мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 миллиардов евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Она может опираться на это - подчеркнул немецкий чиновник.



Контекст

На днях в BILD заявили, что из-за споров в правительстве Германии Украина потеряла военную помощь на 3,87 млрд евро. Министерства финансов и обороны обвиняют друг друга, а канцлера Шольца - в запрете подавать финансовые требования.

Однако минфин Германии опроверг информацию о полном прекращении помощи Украине с 2025 года. Часть двусторонней помощи будет перенесена на международные программы, в частности кредиты G7 на 50 млрд долларов.

Напомним,

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвал руководство Германии не сокращать военную помощь Украине.

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