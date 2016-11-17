Переход украинских АЭС на работу в маневренном режиме не планируется - "Энергоатом"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По сообщению управления атомно-промышленного комплекса, переход АЭС на работу в маневренном режиме не планируется. Поскольку условиями отдельных разрешений лицензий Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на эксплуатацию АЭС запрещено работать в режиме диспетчерского регулирования мощности. Об этом УНН в ответ на информационный запрос сообщили в "Энергоатоме".
“Это требование обусловлено проектами АЭС и технологическими регламентами безопасной эксплуатации энергоблоков, предполагающие работу энергоблоков только в базовом режиме и установлено допустимое количество термических циклов нагрузки (изменения мощности) и пусков-остановок основного оборудования энергоблоков АЭС.
Превышение установленного количества циклов приводит к повышению вероятности отказов оборудования и снятия поставщиками оборудования гарантийных обязательств (в первую очередь на ядерное топливо), из-за чего возникает необходимость проведения дополнительных анализов, обоснований безопасности, согласований с производителями оборудования и Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины”, - пояснили в компании.
Для исследования возможностей участия АЭС в регулировании мощности ГП “НАЭК “Энергоатом” сделаны только первые шаги.
“В частности, проведена опытная эксплуатация по определению механизма маневрирования мощностями атомных энергоблоков АЭС Украины - работы, начатые еще в 2005 году, выполнен ряд работ по модернизации систем управления и сделан расчетный код на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС.
Для внедрения режима маневрирования мощностями действующие энергоблоки АЭС требуют проведения дополнительных исследований и значительной модернизации”, - добавили в “Энергоатоме”.
Напомним, как сообщал УНН, из-за нехватки ресурса, украинские АЭС работают в режиме ограничений.
Также напомним, ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициировало применение режима маневрирования на атомных электростанциях в целях экономии. Таким образом, собственно, надеялись перекрыть дефицит угля.
В Госатомрегулировании убеждали, что режим маневрирования является мировой практикой.
Однако, эксперты отмечали, что маневрирование атомных блоков для сбережения электроэнергии является скорее исключением, чем мировой практикой.
По словам О.Пасюка, одним из рисков маневрирования АЭС является возможный выход радиоактивных газов.
Однако, безопасным путем удешевления расходов Украины на обеспечение работы АЭС является увеличение объемов добычи собственного урана.