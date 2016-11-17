Перехід українських АЕС на роботу у маневровому режимі не планується - “Енергоатом”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За повідомленням управління атомно-промислового комплексу, перехід АЕС на роботу у маневровому режимі не планується. Оскільки умовами окремих дозволів ліцензій Держаної інспекції ядерного регулювання України на експлуатацію АЕС заборонено працювати в режимі диспетчерського регулювання потужності. Про це УНН у відповідь на інформаційний запит повідомили в “Енергоатомі”.
“Ця вимога обумовлена проектами АЕС та технологічними регламентами безпечної експлуатації енергоблоків, якими передбачено роботу енергоблоків тільки у базовому режимі та встановлено припустиму кількість термічних циклів навантаження (змін потужності) та пусків-зупинок основного обладнання енергоблоків АЕС.
Перевищення встановленої кількості циклів призводить до підвищення вірогідності відмов обладнання та зняття постачальниками обладнання гарантійних зобов’язань (у першу чергу на ядерне паливо), через що виникає необхідність проведення додаткових аналізів, обґрунтувань безпеки, погодження з виробниками обладнання та Державною інспекцією ядерного регулювання України”, - пояснили в компанії.
Для дослідження можливостей участі АЕС у регулюванні потужності ДП “НАЕК “Енергоатом” зроблено тільки перші кроки.
“Зокрема, проведено дослідну експлуатацію щодо визначення механізму маневрування потужностями атомних енергоблоків АЕС України - роботи, започатковані ще в 2005 році, виконано низку робіт з модернізації систем управління та зроблено розрахунковий код на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС.
Для впровадження режиму маневрування потужностями діючі енергоблоки АЕС потребують проведення додаткових досліджень та значної модернізації”, - додали в “Енергоатомі”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через нестачу ресурсу, українські АЕС працюють в режимі обмежень.
Також нагадаємо, раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціювало застосування режиму маневрування на атомних електростанціях з метою економії. Таким чином, власне, сподівалися перекрити дефіцит вугілля.
У Держатомрегулюванні переконували, що режим маневрування є світовою практикою.
Проте, експерти зауважували, що маневрування атомних блоків для заощадження електроенергії є скоріше винятком, ніж світовою практикою.
За словам О.Пасюка, одним із ризиків маневрування АЕС є це можливий вихід радіоактивних газів.
Однак, безпечним шляхом здешевлення витрат України на забезпечення роботи АЕС є збільшення об’ємів видобутку власного урану.