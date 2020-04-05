Переговоры с новым тренером: "Милан" анонсировал трансферные планы на лето
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. ФК "Милан" раскрыл планы на летнее трансферное окно. Клуб желает значительно усилить свой состав. Об этом утверждает журналист "La Gazzetta dello Sport" Карло Лаудис в микроблоге Twitter, передает УНН.
Руководство клуба готово предоставить 75 млн. евро для работы на трансферном рынке. Эта сумма не включает в себя возможные поступления от продаж футболистов.
Также команда ведет переговоры с бывшим наставником “СБ Лейпциг” Ральфом Рангник, который должен получить право выбирать игроков для “Милана”.
Заметим, что с нынешним наставником Стефано Пиола “Милан” набрал 36 очков в 26 турах и занимает 7-ю строчку итальянского первенства.