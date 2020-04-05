Переговори з новим тренером: "Мілан" анонсував трансферні плани на літо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. ФК "Мілан" розкрив плани на літнє трансферне вікно. Клуб бажає значно підсилити свій склад. Про це стверджує журналіст "La Gazzetta dello Sport" Карло Лаудіс в мікроблозі Twitter, передає УНН.
Керівництво клубу готове надати 75 млн. євро для роботи на трансферному ринку. Ця сума не включає в себе можливі надходження від продажів футболістів.
Також команда веде перемовини із колишнім наставником "РБ Лейпциг" Ральфом Рангніком, який має отримати право вибирати гравців для "Мілана".
Зауважимо, що з нинішнім наставником Стефано Піолі "Мілан" набрав 36 очок в 26 турах і посідає 7-му сходинку італійської першості.