Пересматривать акцизы на алкоголь надо по итогам полугодия - Н.Фролов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57312 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106379 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163692 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120181 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118830 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113791 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105110 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155930 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пересматривать акцизы на алкоголь надо по итогам полугодия - Н.Фролов

Пересматривать акцизы на алкоголь надо по итогам полугодия - Н.Фролов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вопрос о пересмотре акцизов на водочные изделия следует поднимать по итогам первого полугодия по результатам анализа доходной и расходной части показателей государственного бюджета Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Николай Фролов.

"Я считаю, что вопрос пересмотра акцизов надо поднять по результатам полугодия. Тогда будут анализироваться показатели государственного бюджета и понятно, что будет стоять вопрос о доходной и расходной части. Три с половиной месяца уже прошло и логично об этом говорить по итогам первого полугодия, ведь по многим причинам первый квартал не является показательным", - рассказал он.

Напомним, вчера В.Гройсман, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли правительство пересмотреть акцизы в сторону их уменьшения, из-за значительной тенизации рынка, сказал: "Нет, мы не планируем никаких повышений".

Как сообщал УНН, по словам нардепа Н.Южаниной, в ВРУ еще не знают, когда будут пересматривать акцизы на алкоголь.

Вместе с тем, необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия приводят к увеличению фальсифицированной продукции.

Украинские Национальные Новости

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