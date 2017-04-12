Пересматривать акцизы на алкоголь надо по итогам полугодия - Н.Фролов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вопрос о пересмотре акцизов на водочные изделия следует поднимать по итогам первого полугодия по результатам анализа доходной и расходной части показателей государственного бюджета Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Николай Фролов.
"Я считаю, что вопрос пересмотра акцизов надо поднять по результатам полугодия. Тогда будут анализироваться показатели государственного бюджета и понятно, что будет стоять вопрос о доходной и расходной части. Три с половиной месяца уже прошло и логично об этом говорить по итогам первого полугодия, ведь по многим причинам первый квартал не является показательным", - рассказал он.
Напомним, вчера В.Гройсман, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли правительство пересмотреть акцизы в сторону их уменьшения, из-за значительной тенизации рынка, сказал: "Нет, мы не планируем никаких повышений".
Как сообщал УНН, по словам нардепа Н.Южаниной, в ВРУ еще не знают, когда будут пересматривать акцизы на алкоголь.
Вместе с тем, необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия приводят к увеличению фальсифицированной продукции.