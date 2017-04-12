Переглядати акцизи на алкоголь треба за підсумками півріччя - М.Фролов
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Питання щодо перегляду акцизів на горілчані вироби варто піднімати за підсумками першого півріччя за результатами аналізу дохідної та витратної частини показників державного бюджету України. Таку думку у коментарі УНН висловив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Микола Фролов.
“Я вважаю, що питання перегляду акцизів треба підняти за результатами півріччя. Тоді будуть аналізуватись показники державного бюджету і зрозуміло, що буде стояти питання про дохідну і витратну частину. Три із половиною місяці вже пройшло і логічно про це говорити за підсумками першого півріччя, адже з багатьох причин перший квартал не є показовим”, — розповів він.
Нагадаємо, вчора В.Гройсман, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планує уряд переглянути акцизи у бік їх зменшення, через значну тінізацію ринку, сказав: “Ні, ми не плануємо жодних підвищень”.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа Н.Южаніної, у ВРУ ще не знають, коли переглядатимуть акцизи на алкоголь.
Разом з тим, необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби призводять до збільшення фальсифікованої продукції.