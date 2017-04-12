Переглядати акцизи на алкоголь треба за підсумками півріччя - М.Фролов

“Я вважаю, що питання перегляду акцизів треба підняти за результатами півріччя. Тоді будуть аналізуватись показники державного бюджету і зрозуміло, що буде стояти питання про дохідну і витратну частину. Три із половиною місяці вже пройшло і логічно про це говорити за підсумками першого півріччя, адже з багатьох причин перший квартал не є показовим”, — розповів він.

Нагадаємо, вчора В.Гройсман, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планує уряд переглянути акцизи у бік їх зменшення, через значну тінізацію ринку, сказав: “Ні, ми не плануємо жодних підвищень”.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа Н.Южаніної, у ВРУ ще не знають, коли переглядатимуть акцизи на алкоголь.

Разом з тим, необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби призводять до збільшення фальсифікованої продукції.