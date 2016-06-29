Передовые позиции сил АТО под Новотроицким боевики попытались обстрелять из ближней дистанции

"В районе Докучаевска с позиций между "Соколом" и поселком "Старая колония" (северо-восточнее русла реки Сухая Волноваха) пара 122-миллиметровых САУ типа 2С1 "Гвоздика" выпустили 12 снарядов по передовым опорных пунктах сил АТО в районе к востоку и к юго-востоку от Новотроицкого. В этом же районе при поддержке крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов типа АГС-17 и СПГ-9М, пехотная группа противника, используя "зеленку" на нейтральной полосе на северо-восточной окраине Новотроицкого, с близкой дистанции попыталась обстрелять передовые позиции сил АТО из пулеметов и ручных гранатометов. Вовремя обнаруженная боевым охранением и накрыта плотным автоматно-пулеметным огнем украинских войск, эта группа была вынуждена отойти на исходный рубеж. В этом же районе боевики интенсивно "отработали" крупнокалиберными пулеметами по передовым позициям сил АТО в районе Ясного", - сообщил Д.Тымчук.

К тому же, по данным "Информационного сопротивления", в районе Красногоровки террористы с позиций на северо-восток от шахты "Трудовская ОП" с лесопарковой зоны и позиций в южной части Старомихайловка (частный сектор) дважды нанесли огневой удар по передовым опорных и наблюдательных пунктах сил АТО в районе микрорайона "Восточный" в Красногоровке из 120-миллиметровых минометов, при этом еще не менее трех единиц 82-миллиметровых минометов вели огонь из района асфальтово-бетонного завода.

"Часть минометных ударов пришлась на жилой сектор в районе северо-восточнее улицы Советской и железнодорожной станции Красногоровка", - добавил Д.Тымчук.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 28 на 29 июня, боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военных.