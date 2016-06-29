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Передові позиції сил АТО під Новотроїцьким бойовики спробували обстріляти з ближньої дистанції

Передові позиції сил АТО під Новотроїцьким бойовики спробували обстріляти з ближньої дистанції

Київ • УНН

 • 6463 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Бойовики під Новотроїцьким спробували з близької дистанції обстріляти передові позиції сил АТО з кулеметів і ручних гранатометів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

“В районі Докучаєвська з позицій між „Соколом“ та селищем „Стара колонія“ (на північний схід від русла річки Суха Волноваха) пара 122-міліметрових САУ типу 2С1 „Гвоздика“ випустили 12 снарядів по передових опорних пунктах сил АТО в районі на схід і на південний схід від Новотроїцького. У цьому ж районі, за підтримки великокаліберних кулеметів і станкових гранатометів типу АГС-17 і СПГ-9М, піхотна група противника, використовуючи „зеленку“ на нейтральній смузі на північно-східній околиці Новотроїцького, з близької дистанції спробувала обстріляти передові позиції сил АТО з кулеметів і ручних гранатометів. Вчасно виявлена бойовою охороною і накрита щільним автоматно-кулеметним вогнем українських військ, ця група була змушена відійти на вихідний рубіж. У цьому ж районі бойовики інтенсивно „відпрацювали“ крупнокаліберними кулеметами по передових позиціях сил АТО в районі Ясного”, — повідомив Д.Тимчук.

До того ж, за даними “Інформаційного спротиву”, у районі Красногорівки терористи з позицій на північний схід від шахти “Трудовська ОП” з лісопаркової зони та позицій в південній частині Старомихайлівки (приватний сектор) двічі завдали вогневого удару по передових опорних і спостережних пунктах сил АТО в районі мікрорайону “Східний” у Красногорівці зі 120-міліметрових мінометів, при цьому ще не менше трьох одиниць 82-міліметрових мінометів вели вогонь з району асфальтно-бетонного заводу.

“Частина мінометних ударів припала на житловий сектор у районі на північний схід від вулиці Радянської та залізничної станції Красногорівка”, — додав Д.Тимчук.

Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 28 на 29 червня, бойовики 51 раз обстріляли позиції українських військових.

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