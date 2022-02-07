Передовые компании в мире преувеличивают климатический прогресс - исследование

Детали

Некоторые компании заявили BBC News, что они не согласны с некоторыми методами, использованными в исследовании, и заявили, что готовы принять меры по сдерживанию изменения климата. Также издание приводит некоторые из ответов.

В отчете говорится, что на проанализированные фирмы приходится 5% глобальных выбросов парниковых газов, а это означает, что, несмотря на огромный углеродный след, они имеют огромный потенциал, чтобы возглавить усилия по ограничению изменения климата.

“Быстрое ускорение корпоративных климатических обязательств в сочетании с фрагментарностью подходов означает, что тяжелее, чем когда-либо, отличить реальное климатическое лидерство от необоснованного”, — говорится в исследовании.

Автор исследования Томас Дэй сказал BBC News, что его команда изначально хотела узнать о передовой практике в корпоративном мире, но они были “откровенно удивлены и разочарованы общей честностью в заявлениях компаний”.

Мониторинг корпоративной ответственности за климат был проведен некоммерческими организациями New Climate Institute и Carbon Market Watch. Он рассмотрел публично заявленные стратегии фирм по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы достичь “чистого нуля”.

Чистый ноль, цель, которую, по словам ученых, мир должен достичь к 2050 году, чтобы ограничить глобальное повышение температуры, означает отсутствие увеличения количества парниковых газов в атмосфере.

Достижение этого означает максимально возможное сокращение выбросов, а также уравновешивание оставшихся за счет удаления эквивалентного количества.

Исследование дало каждой фирме рейтинг “честности”. Выяснилось, некоторые компании относительно хорошо справляются с сокращением выбросов, но все корпорации могут улучшить ситуацию. Ни один из них не получил оценку “высокая честность”.

В нем оцениваются такие факторы, как ежегодное раскрытие данных о выбросах; предоставление разбивки по источникам выбросов; и раскрытие информации в понятной форме.

Исследование пришло к выводу, что в целом существующие стратегии — в случае их реализации — сократят выбросы максимум на 40%, а не на 100%, которые имеют в виду термин “чистый ноль”.

В нем говорится, что лишь три из 25 компаний явно преданы сокращению 90% выбросов углерода со своего производства и цепочек поставок.

То, как компании говорят о своих климатических обязательствах, также является большой проблемой, говорится в исследовании. Между тем, что говорят компании, и реальностью существует большой разрыв, говорит Томас Дэй, и потребителям, вероятно, трудно определить правду.

Мониторинг корпоративной ответственности за климат будет продолжать оценивать обязательства компаний, ежегодно публикуя результаты.

Полный список проанализированных компаний: Maersk, Apple, Sony, Vodafone, Amazon, Deutsche Telekom, Enel, GlaxoSmithKline, Google, Hitachi, Ikea, Vale, Volkswagen, Walmart, Accenture, BMW Group, Carrefour, CVS Health, Deutsche Post DHL, E.On SE, JBS, Nestle, Novartis, Saint-Gobain, Unilever.

Дополнение

Корпорации вынуждены сокращать свое влияние на окружающую среду, поскольку все больше потребителей желают экологически чистых продуктов.