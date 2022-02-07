Передові компанії у світі перебільшують кліматичний прогрес - дослідження

Деталі

Деякі компанії заявили BBC News, що вони не згодні з деякими методами, використаними у дослідженні, і заявили, що готові вжити заходів щодо стримування зміни клімату. Також видання наводить деякі з відповідей.

У звіті йдеться, що на проаналізовані фірми припадає 5% глобальних викидів парникових газів, а це означає, що, попри величезний вуглецевий слід, вони мають величезний потенціал, щоб очолити зусилля щодо обмеження зміни клімату.

“Швидке прискорення корпоративних кліматичних зобов’язань у поєднанні з фрагментарністю підходів означає, що важче, ніж будь-коли, відрізнити реальне кліматичне лідерство від необґрунтованого”, — йдеться у дослідженні.

Автор дослідження Томас Дей сказав BBC News, що його команда спочатку хотіла дізнатися про передову практику в корпоративному світі, але вони були “відверто здивовані та розчаровані загальною чесністю у заявах компаній”.

Моніторинг корпоративної відповідальності за клімат був проведений некомерційними організаціями New Climate Institute та Carbon Market Watch. Він розглянув публічно заявлені стратегії фірм із скорочення викидів парникових газів, щоб досягти “чистого нуля”.

Чистий нуль, мета, яку, за словами вчених, світ має досягти до 2050 року, щоб обмежити глобальне підвищення температури, означає відсутність збільшення кількості парникових газів в атмосфері.

Досягнення цього означає максимально можливе скорочення викидів, а також врівноваження тих, що залишилися, за рахунок видалення еквівалентної кількості.

Дослідження дало кожній фірмі рейтинг “чесності”. З’ясувалося, деякі компанії відносно добре справляються зі скороченням викидів, але всі корпорації можуть поліпшити ситуацію. Жоден із них не отримав оцінку “висока чесність”.

У ньому оцінюються такі фактори, як щорічне розкриття даних про викиди; надання розбивки за джерелами викидів; та розкриття інформації у зрозумілій формі.

Дослідження дійшло висновку, що загалом існуючі стратегії — у разі їх реалізації — скоротять викиди максимум на 40%, а не на 100%, які мають на увазі термін “чистий нуль”.

У ньому йдеться, що лише три з 25 компаній явно віддані скороченню 90% викидів вуглецю зі свого виробництва та ланцюжків поставок.

Те, як компанії говорять про свої кліматичні зобов’язання, також є великою проблемою, йдеться у дослідженні. Тим часом, що говорять компанії, і реальністю існує великий розрив, каже Томас Дей, і споживачам, ймовірно, важко визначити правду.

Моніторинг корпоративної відповідальності за клімат продовжуватиме оцінювати зобов'язання компаній, щорічно публікуючи результати.

Повний список проаналізованих компаній: Maersk, Apple, Sony, Vodafone, Amazon, Deutsche Telekom, Enel, GlaxoSmithKline, Google, Hitachi, Ikea, Vale, Volkswagen, Walmart, Accenture, BMW Group, Carrefour, CVS Health, Deutsche Post DHL, E.On SE, JBS, Nestle, Novartis, Saint-Gobain, Unilever.

Доповнення

Корпорації змушені скорочувати свій вплив на довкілля, оскільки дедалі більше споживачів бажають екологічно чистих продуктів.