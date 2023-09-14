Передали символическую менору: Зеленский встретился с представителями еврейских общин и военными еврейской национальности

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«Мы прошли этот путь, этот очень сложный год. В новом году я желаю всем вам, семьям, близким, людям, которым вы помогаете, здоровья и мира. Мир может быть только благодаря победе Украины. Спасибо, что вы своей работой, молитвами, своей деятельностью приближаете этот мир вместе со всем народом Украины, с военными и гражданскими», – сказал президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил представителей еврейских общин за их работу по информированию мира о преступлениях россии в Украине.

В свою очередь, представители еврейского духовенства поблагодарили главу государства за встречу накануне Рош ха-Шана и передали ему символическую менору.

Также Владимир Зеленский вручил украинским военнослужащим еврейской национальности ордена «За мужество» ІІ и ІІІ степеней.

Напомним

На празднование Рош ха-Шана в Умани за сутки в Украину прибыло 8 тысяч 726 паломников-хасидов. Для помощи украинским правоохранителям контролировать безопасность в Умани прибыли израильские полицейские.