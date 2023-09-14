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Передали символічну менору: Зеленський зустрівся з представниками єврейських громад та військовими єврейської національності

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками єврейських громад та військовослужбовцями єврейської національності. Глава держави подякував за підтримку та привітав з Рош га-Шана та нагородив військовослужбовців єврейської національності. А представники духовенства передали главі держави символічну менору, передає УНН.

Цитата

«Ми пройшли цей шлях, цей дуже складний рік. У новому році я бажаю всім вам, родинам, близьким, людям, яким ви допомагаєте, здоров’я та миру. Мир може бути лише завдяки перемозі України. Дякую, що ви своєю роботою, молитвами, своєю діяльністю наближаєте цей мир разом з усім народом України, з військовими та цивільними», – сказав президент.

Крім того, Зеленський подякував представникам єврейських громад за їхню роботу щодо інформування світу про злочини росії в Україні.

У свою чергу, представники єврейського духовенства подякували главі держави за зустріч напередодні Рош га-Шана й передали йому символічну менору.

Також Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям єврейської національності ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Нагадаємо

На святкування Рош га-Шана в Умані за добу до України прибуло 8 тисяч 726 паломників-хасидів. Для допомоги українським правоохоронцям контролювати безпеку в Умані прибули ізраїльські поліцейські. 

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