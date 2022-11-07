Передача в Минобороны пяти предприятий улучшит отпор российской агрессии – Резников

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"Управление активами этих пяти предприятий будет осуществлять Министерство обороны Украины. Это нужно для того, чтобы обеспечить насущные потребности Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины. Это и обеспечение Вооруженных сил горюче-смазочными материалами, и ремонт и восстановление вооружения и военной техники, и решение других вопросов, чтобы наш отпор вооруженной агрессии российской федерации был максимально эффективным", – сказал Резников.

Напомним

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам опубликовала решение об отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Алексей Резников сообщил, что сформированы наблюдательные советы пяти переданных в Минобороны предприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эти предприятия "должны работать 24/7 для нужд обороны нашего государства".