Передача в Міноборони п'яти підприємств покращить відсіч російській агресії – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Передача в управління Міністерства оборони п'яти стратегічних підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ", сприятиме підвищенню ефективності відсічі російській агресії. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
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"Управління активами цих п’яти підприємств здійснюватиме Міністерство оборони України. Це потрібно для того, щоб забезпечити нагальні потреби Збройних сил України та інших складових сектору безпеки та оборони України. Це і забезпечення Збройних сил пально-мастильними матеріалами, і ремонт та відновлення озброєння та військової техніки, і вирішення інших питань, аби наша відсіч збройної агресії російської федерації була максимально ефективною", – сказав Резніков.
Нагадаємо
Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків опублікувала рішення щодо відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАт "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".
Олексій Резніков повідомив, що сформовано наглядові ради п'яти переданих до Міноборони підприємств.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ці підприємства "мають працювати 24/7 для потреб оборони нашої держави".