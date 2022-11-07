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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Передача в Міноборони п'яти підприємств покращить відсіч російській агресії – Резніков

Передача в Міноборони п'яти підприємств покращить відсіч російській агресії – Резніков

Київ • УНН

 • 287597 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Передача в управління Міністерства оборони п'яти стратегічних підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ", сприятиме підвищенню ефективності відсічі російській агресії. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Цитата

"Управління активами цих п’яти підприємств здійснюватиме Міністерство оборони України. Це потрібно для того, щоб забезпечити нагальні потреби Збройних сил України та інших складових сектору безпеки та оборони України. Це і забезпечення Збройних сил пально-мастильними матеріалами, і ремонт та відновлення озброєння та військової техніки, і вирішення інших питань, аби наша відсіч збройної агресії російської федерації була максимально ефективною", – сказав Резніков.

Нагадаємо

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків опублікувала рішення щодо відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАт "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Олексій Резніков повідомив, що сформовано наглядові ради п'яти переданих до Міноборони підприємств.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ці підприємства "мають працювати 24/7 для потреб оборони нашої держави".

Українські Національні Новини

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