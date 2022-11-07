Передача в Міноборони п'яти підприємств покращить відсіч російській агресії – Резніков

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"Управління активами цих п’яти підприємств здійснюватиме Міністерство оборони України. Це потрібно для того, щоб забезпечити нагальні потреби Збройних сил України та інших складових сектору безпеки та оборони України. Це і забезпечення Збройних сил пально-мастильними матеріалами, і ремонт та відновлення озброєння та військової техніки, і вирішення інших питань, аби наша відсіч збройної агресії російської федерації була максимально ефективною", – сказав Резніков.

Нагадаємо

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків опублікувала рішення щодо відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАт "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Олексій Резніков повідомив, що сформовано наглядові ради п'яти переданих до Міноборони підприємств.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ці підприємства "мають працювати 24/7 для потреб оборони нашої держави".