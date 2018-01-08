Перед вручением премии "Золотой глобус" провели акцию против сексуального насилия

Как передает издание, основательница антидискриминационного общественного движения #MeToo Тарана Берк, а также ее единомышленницы Мараи Лараси, Роза Клементе, Моника Рамирез, Калина Лоуренс и другие прибывают в черном наряде на красную дорожку, расстеленную перед отелем Beverly Hilton, чтобы выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия. В черном пришли также Гарри Олдман, Джеймс Франко, певец Рики Мартин и многие другие.

Активисток сопровождали звезды Голливуда Мишель Уильямс, Эмма Уотсон, Сьюзен Сарандон и другие.

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“Пресса в последнее время уделяла очень большое внимание виновникам (сексуального насилия — Ред.), и мало внимания систематическому характеру насилия, сексуального насилия и других форм насилия по принципу расы, этнической принадлежности и экономического положения, — подчеркивается в опубликованной несколько заявлении #MeToo. — Наша цель на вручении „Золотого глобуса“ заключается в том, чтобы переключить внимание обратно на потерпевших и долгосрочные решения проблемы”.

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Следует отметить, что поводом для появления движения стал резонансный скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. С начала октября 2017 его обвинили в домогательствах уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Как ранее сообщало УНН, авторитетный журнал Time назвал “человеком года” движение #MeToo, люди, которые присоединились, к движению рассказали о сексуальных домогательствах в соцсетях с помощью объединяющего хэштега #MeToo.