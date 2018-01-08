Перед врученням премії "Золотий глобус" провели акцію проти сексуального насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Учасниці руху проти сексуального насильства, які об’єдналися під хештегом #MeToo, разом із відомими акторками провели у неділю акцію перед початком вручення кінопремії “Золотий глобус” у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), передає УНН з посиланням на журнал The Hollywood Reporter.
Як передає видання, засновниця антидискрімінаційного суспільного руху #MeToo Тарана Берк, а також її однодумниці Мараі Ларасі, Роза Клементе, Моніка Рамірез, Каліна Лоуренс та інші прибувають у чорному вбранні на червону доріжку, розстелену перед готелем Beverly Hilton, щоб висловити солідарність з учасниками руху проти сексуального насильства. У чорному прийшли також Гаррі Олдман, Джеймс Франко, співак Рікі Мартін і багато інших.
Активісток супроводжували зірки Голлівуду Мішель Вільямс, Емма Уотсон, Сьюзен Сарандон та інші.
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“Преса останнім часом приділяла дуже велику увагу винуватцям (сексуального насильства — Ред.) і мало уваги систематичному характеру насильства, сексуального насильства та інших форм насильства за принципом раси, етнічної приналежності і економічного становища, — підкреслюється в опублікованній заяві #MeToo. — Наша мета на врученні „Золотого глобуса“ полягає в тому, щоб переключити увагу назад на потерпілих і довгострокові рішення проблеми”.
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Слід зазначити, що приводом для появи руху став резонансний скандал навколо продюсера Харві Вайнштейна. Від початку жовтня 2017 року його звинуватили у домаганнях вже більше 80 жінок, у тому числі акторки Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу та Сальма Хайек.
Як раніше повідомляло УНН, авторитетний журнал Time назвав “людиною року” рух #MeToo, люди, які приєдналися, до руху розповіли про сексуальні домагання в соцмережах за допомогою об'єднуючого хештега #MeToo.