Перед сессией Одесского горсовета полиция проверяла у активистов наличие оружия

"В горсовете проводится сессия, собрались активисты, в связи с поступлением сообщения, что у них возможно есть оружие, наши сотрудники проводили проверку на его наличие, в результате не обнаружено никакого оружия, задержанных на данный момент нет", - сообщила А.Сира.

Отметим, активисты митингуют против принятия плана зонинга города - по их сведениям, зонинг позволяет высотное строительство на побережье, ближе 100-метровой берегозащитного полосы, исходя из виртуальной линии уреза воды; сокращает исторические ареалы города, которые охраняются в 5 раз, а также предусматривает расширение Французского бульвара и преобразование его в обычную магистраль.

Отметим также, что о проведении сегодняшней внеочередной сессии стало известно вчера вечером - такое сообщение появилось на официальном сайте Одесского горсовета. В повестке этой сессии нет пункта, который утверждает план зонирования Одессы, однако активисты считают, что его могут внести "с голоса".