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15 марта, 19:03 • 116353 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170231 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140222 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132497 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114040 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106190 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101963 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Перед сессией Одесского горсовета полиция проверяла у активистов наличие оружия

Перед сессией Одесского горсовета полиция проверяла у активистов наличие оружия

Киев • УНН

 • 8000 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 июня. УНН. Перед сессией Одесского городского совета, начало которой было запланировано на 10 часов утра, полицейские проверяли у активистов, митингующих под зданием, наличие оружия. Об этом корреспонденту УНН рассказала представитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

"В горсовете проводится сессия, собрались активисты, в связи с поступлением сообщения, что у них возможно есть оружие, наши сотрудники проводили проверку на его наличие, в результате не обнаружено никакого оружия, задержанных на данный момент нет", - сообщила А.Сира.

Отметим, активисты митингуют против принятия плана зонинга города - по их сведениям, зонинг позволяет высотное строительство на побережье, ближе 100-метровой берегозащитного полосы, исходя из виртуальной линии уреза воды; сокращает исторические ареалы города, которые охраняются в 5 раз, а также предусматривает расширение Французского бульвара и преобразование его в обычную магистраль.

Отметим также, что о проведении сегодняшней внеочередной сессии стало известно вчера вечером - такое сообщение появилось на официальном сайте Одесского горсовета. В повестке этой сессии нет пункта, который утверждает план зонирования Одессы, однако активисты считают, что его могут внести "с голоса".

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