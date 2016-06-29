Перед сесією Одеської міськради поліція перевіряла у активістів наявність зброї

“В міськраді проводиться сесія, зібралися активісти, в зв’язку з надходженням повідомлення, що у них можливо є знаряддя зброї, наші співробітники проводили перевірку на його наявність, в результаті не виявлено жодної зброї, затриманих на даний момент немає”, — повідомила А. Сіра.

Зазначимо, активісти мітингують проти прийняття плану зонінгу міста — за їх свідченнями, зонінг дозволяє висотне будівництво на узбережжі, ближче 100-метрової берегозахисної смуги, виходячи з віртуальної лінії урізу води; скорочує історичні ареали міста, що охороняються, в 5 разів, а також передбачає розширення Французького бульвару і перетворення його в звичайну магістраль.

Зазначимо також, що про проведення сьогоднішньої позачергової сесії стало відомо вчора увечері — таке повідомлення зявилось на офіційному сайті Одеської міськради. В повістці цієї сесії немає пункту, що затверджує план зонування Одеси, однак активісти вважають, що його можуть внести “з голоса”.