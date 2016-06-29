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Перед сесією Одеської міськради поліція перевіряла у активістів наявність зброї

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 29 червня. УНН. Перед сесією Одеської міської ради, початок якої був запланований на 10 год. ранку, поліцейські перевіряли у активістів, що мітингують під будівлею, наявність зброї. Про це кореспонденту УНН розповіла представник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.

Перед сесією Одеської міськради поліція перевіряла у активістів наявність зброї

“В міськраді проводиться сесія, зібралися активісти, в зв’язку з надходженням повідомлення, що у них можливо є знаряддя зброї, наші співробітники проводили перевірку на його наявність, в результаті не виявлено жодної зброї, затриманих на даний момент немає”, — повідомила А. Сіра.

Зазначимо, активісти мітингують проти прийняття плану зонінгу міста — за їх свідченнями, зонінг дозволяє висотне будівництво на узбережжі, ближче 100-метрової берегозахисної смуги, виходячи з віртуальної лінії урізу води; скорочує історичні ареали міста, що охороняються, в 5 разів, а також передбачає розширення Французького бульвару і перетворення його в звичайну магістраль.

Зазначимо також, що про проведення сьогоднішньої позачергової сесії стало відомо вчора увечері — таке повідомлення зявилось на офіційному сайті Одеської міськради. В повістці цієї сесії немає пункту, що затверджує план зонування Одеси, однак активісти вважають, що його можуть внести “з голоса”.

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