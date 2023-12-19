Перед Новым годом столицу рф накрыла эпидемия: количество вызовов врачей выросло вдвое

Количество вызовов врачей в москве увеличилось более чем вдвое. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

По данным росСМИ, если раньше за сутки врачей вызывали 11 тыс. жителей москвы, то в конце 2023 года количество таких вызовов составляет уже 25 тыс. Больше всего жителей жалуются на высокую температуру.

Болеют и сами врачи. Раньше в бригадах скорой работали по 12 человек, то сейчас по 5-6. Другие болеют дома. Один врач консультирует 600 пациентов (норма обычно 250-300 человек).

Также из-за участившихся случаев заболеваний стало больше работы и у сотрудников МЧС. Причина - ртутные градусники, которые разбиваются у москвичей.

Напомним,

В Украине с коронавирусом госпитализируют 4 тысячи человек еженедельно, пик болезни придется на середину декабря.