Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику.

Победитель проекта поддержки ветеранского бизнеса #Варто "РобиТИ Своє" Николай Бондаренко из города Липовец Винницкой области за 6 месяцев построил и открыл круглосуточную ветаптеку и ветклинику с рентген-аппаратом и УЗИ для животных, передает УНН.

Также приобрел авто, чтобы выезжать и оказывать медицинскую помощь скоту в громаде. Ветклиника для местных владельцев животных и фермеров крайне необходимы, ведь сейчас, чтобы вылечить животных, приходится ездить в ветеринарные клиники в облцентре.

"Очень волновался по поводу открытия своего дела, потому что здание, в котором обустроили ветклинику, было в очень плохом состоянии. С апреля этого года начал работать над ремонтом и обустройством ветклиники и ветаптеки. А в конце августа большинство работы была уже выполнена. Название ветклиники "БМВ" расшифровывается так: "Болит - мы вылечим". Мои услуги как ветврача оказались настолько востребованными, что очередь на прием расписана на два месяца вперед", - говорит Николай Бондаренко, основатель ветклиники, победитель конкурса поддержки ветеранского бизнеса #Варто "РобиТИ Своє".

История Николая Бондаренко трогает и одновременно мотивирует

Николай Бондаренко работал в руководстве района, а также главным ветеринаром местного предприятия. Но пришла полномасштабная, которая 6 марта 2022-го забрала его сына Сергея - летчика-штурмана вертолета МИ-8. Из-за эмоциональных потрясений у мужчины случился инсульт, из-за которого пришлось уволиться с работы.

Конкурс поддержки ветеранского бизнеса #Варто "РобиТИ Своє", как говорит Николай Бондаренко, фактически, вернул его к жизни. После получения гранта он выкупил в Липовце помещение, где и открыл ветеринарную аптеку и клинику.

Теперь Николай Бондаренко мечтает об открытии приюта для животных. Котов и собак много, а подобного заведения ни в Липовце, ни в окрестных громадах нет. Далее Николай Бондаренко хочет открыть отель для животных - чтобы люди, которые уезжают из города, могли временно оставить своих любимцев.

Смотрите историю Николая Бондаренко из серии сюжетов о победителях конкурса поддержки ветеранского бизнеса #Варто "РобиТИ Своє"

"Важная задача страны и крупного бизнеса - реинтеграция военных и их семей в социальную жизнь. Возможности для открытия собственного дела - именно то, что может помочь почувствовать себя нужными и сильными дома. Поддержка малого бизнеса может стать ключевым фактором для восстановления экономики страны. Малые и средние предприятия создают рабочие места, пополняют локальные бюджеты налогами, удовлетворяют региональный потребительский спрос, а это стимулирует оборот денег, повышая благосостояние громад", - рассказала Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

В начале 2023-го Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в партнерстве с Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов организовал конкурс #Варто "РобиТи Своє". По условиям конкурса десять украинцев - ветераны и их семьи, а также семьи погибших - получили от 500 000 грн до 1,5 млн грн на развитие собственного бизнеса.

"С 2022-го года 440 бизнесов получили от Украинского ветеранского фонда 163,8 миллиона гривен на развитие. Один из таких проектов - ветаптека господина Николая. Уверены, что она будет приносить пользу жителям Липовецкой громады и всему государству. Поддерживать ветеранский бизнес и быть рядом - наш способ поблагодарить ветеранов, ветеранов и их семьи", - говорит Руслана Величко-Трифонюк, и.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

Научиться подавать успешные грантовые заявки и перенять опыт открытия собственного дела к Николаю Бондаренко приехали 30 участников проекта "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и их семей: от идеи до реализации в Винницкой области" - это ветераны и их семьи, которые могут получить по 100 000 грн на открытие или развитие собственного дела.

Смотрите с открытия ветклиники и ветаптеки Николая Бондаренко