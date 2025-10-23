$41.760.01
PepsiCo Украина совместно с БФ «Твоя опора» помогают восстановить Центр детской кардиологии и кардиохирургии: врачи получили медицинское оборудование на более чем 36 миллионов гривен

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Центр детской кардиологии и кардиохирургии, крупнейшая специализированная кардиохирургическая клиника в Украине, пострадал в результате ракетного удара по детской больнице ОХМАТДИТ. Здесь ежегодно проводилось более 1 000 операций и 20 000 консультаций.

PepsiCo Украина совместно с БФ «Твоя опора» помогают восстановить Центр детской кардиологии и кардиохирургии: врачи получили медицинское оборудование на более чем 36 миллионов гривен

PepsiCo Украина и Благотворительный фонд "Твоя опора" объединили усилия для восстановления этого уникального медицинского учреждения. В рамках партнерства стороны подписали меморандум о сотрудничестве и объявили запуск масштабного проекта по восстановлению операционно-реанимационного блока Центра.

Для реализации инициативы компания PepsiCo Украина направила 1 миллион долларов США на совместный проект Благотворительного фонда "Твоя опора" – "Преодоление последствий разрушений после ракетного удара в ОХМАТДИТ".

В рамках этого проекта часть средств была выделена на восстановление реанимационного и операционного блока Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" и закупку реанимобиля на сумму более 36 миллионов гривен

22 октября 2025 года состоялось открытие отремонтированного операционно-реанимационного блока, где установлено 16 современных мониторинговых станций японского производства, благодаря которым отделение интенсивной терапии для детей теперь полностью укомплектовано. С заявлением о необходимости восстановления центра к международному сообществу обратился Илья Емец, директор Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины". 

Валерия Татарчук, основательница и генеральный директор БФ "Твоя опора":

"Благодаря поддержке компании PepsiCo Украина мы смогли обеспечить Центр детской кардиологии и кардиохирургии современными комплексными системами, которые предоставляют круглосуточный надзор за состоянием маленьких пациентов в реанимации. Это новая техника, которая позволяет проводить более сложные наблюдения и точнее контролировать лечение. А также приобрели крайне необходимый реанимобиль".  

Поддержка PepsiCo Украина совместно с БФ "Твоя опора" стала важным шагом в восстановлении полноценной работы Центра после трагедии и в укреплении системы детской кардиохирургии в целом.

"Как один из лидеров украинского рынка продуктов питания и напитков, мы развиваем бизнес ответственно – обеспечиваем украинцев качественной продукцией, способствуем экономической стабильности в стране и заботимся о благополучии местных общин. Возможность эффективно вести бизнес дает нам ресурс помогать тем, кто в этом нуждается. С 2022 года PepsiCo Украина направила более 200 миллионов гривен на благотворительные инициативы. Восстановление операционно-реанимационного блока Центра детской кардиологии и кардиохирургии – это пример того, как партнерство бизнеса и общественного сектора может создавать реальные изменения. Мы искренне благодарны врачам Центра за их ежедневный самоотверженный труд и команде БФ "Твоя опора" за профессиональную реализацию этого важного проекта", – делится Елена Кутьина, Генеральный директор PepsiCo в Украине.

Мероприятие также посетил Эдем Адаманов, заместитель Министра здравоохранения Украины: 

"Центр детской кардиологии и кардиохирургии — это место, где ежедневно спасают жизни детей, которые рождаются с самыми сложными пороками сердца. Поэтому его восстановление после трагедии имеет особое значение не только для медицинского сообщества, но и для всей страны. Мы искренне благодарны компании PepsiCo Украина и Благотворительному фонду "Твоя опора" за пример ответственного партнерства, которое приносит реальные результаты. Именно благодаря таким инициативам медицинская система не только выстаивает, но и продолжает развиваться, обеспечивая детям доступ к современному лечению и заботе".

В Украине ежегодно рождается около 3 500 детей с пороками сердца, и до 40% из них находятся в критическом состоянии с первых дней жизни. Наличие современных систем мониторинга позволяет обеспечить для таких детей высочайший уровень медицинского наблюдения, предупредить осложнения и оказать своевременную помощь. 

"Бизнес не только продолжает работать и инвестировать в Украину, но и вносит свой вклад в восстановление критически важной медицинской инфраструктуры. Поддержка Центра детской кардиологии и кардиохирургии – это пример настоящей корпоративной социальной ответственности и лидерства, которое меняет судьбы детей и укрепляет веру в силу партнерства бизнеса и общества", – прокомментировал Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты в Украине.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Центра детской кардиологии и кардиохирургии Вадим Ткачук отметил: 

"Благодаря помощи БФ "Твоя опора" и компании PepsiCo Украина мы смогли полностью обновить мониторинговые системы – основу нашей работы. Без них современная кардиореанимация просто не может существовать, ведь они контролируют все ключевые жизненные показатели пациентов. Наше предыдущее оборудование прослужило более 20 лет – оно было надежным, но уже устаревшим и не соответствовало современным требованиям"

Ранее в рамках плодотворного сотрудничества компании PepsiCo в Украине и БФ "Твоя опора"  были переданы три современных реанимобиля медицинским учреждениям, которые специализируются на помощи новорожденным и детям с тяжелыми патологиями – КП "Региональный медицинский центр семейного здоровья" г. Днепр, Перинатальный центр города Киева, ГУ "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава". 

Специализированные автомобили оснащены самыми современными системами для стабилизации жизненных функций маленьких пациентов во время перевозки, в частности системами вентиляции легких, мониторинга сердечной деятельности, поддержания температуры и т.д.

Благотворительный фонд "Твоя опора" – один из крупнейших в Украине, который с 2014 года системно помогает медицинским учреждениям, спасает жизни детей с врожденными пороками сердца и поддерживает больницы по всей стране.

О PepsiCo в Украине 

PepsiСo — один из лидеров украинского рынка пищевых продуктов и напитков. В Украине компания имеет три предприятия: два производственных комплекса в Николаевской области по производству снеков и напитков, и молокоперерабатывающий завод в Киевской области, где сейчас производится детское питание, молочная продукция и соки.

Компания занимает ведущие позиции на рынке соков и соковой продукции с брендами "Сандора" и "Садочок". В портфель компании входят газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda, холодный чай Lipton Ice Tea. На рынке снеков компания представлена брендами Lay’s, Cheetos, Doritos, ХрумTeam. PepsiСo в Украине также занимает уверенные позиции на рынке молочной продукции с торговыми марками "Чудо", "Славяночка", "Марийка" и детского питания "Агуня".

Лилия Подоляк

