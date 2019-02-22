Пентагон заявил о наблюдательном полете самолета США над Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Пентагоне в четверг сообщили о проведении наблюдательного полета над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Нынешний облет американскими военными территории России - первый с ноября 2017 года, сообщил пресс-секретарь Пентагона подполковник Джейми Дэвис. Он объяснил столь долгий перерыв между полетами напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.
По словам Дэвиса, российская власть знает о полете. На борту самолета-разведчика OC-135B находится шесть наблюдателей. Полет должен завершиться в пятницу.
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Договор по открытому небу был заключен в 1992 году между государствами, входящими в состав Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На данный момент в соглашении участвуют 34 страны, включая США и Россию.
Договор позволяет странам-участницам осуществлять облеты территорий друг друга для контроля за военными силами и деятельностью в оборонной сфере.
В декабре 2018 года США и другие страны провели "чрезвычайный" полет в рамках Договора по открытому небу над Украиной. Полет был жестом поддержки Киева после захвата россиянами трех украинских кораблей в Азовском море.