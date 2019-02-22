Пентагон заявив про спостережний політ літака США над Росією

Нинішній обліт американськими військовими території Росії - перший з листопада 2017 року, повідомив прес-секретар Пентагону, підполковник Джеймі Девіс. Він пояснив настільки довгу перерву між польотами напруженістю, яка виникла в американо-російських відносинах.

За словами Девіса, російська влада знає про політ. На борту літака-розвідника OC-135B перебуває шість спостерігачів. Політ повинен завершитися у п'ятницю.

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Договір з відкритого неба був укладений у 1992 році між державами, що входять до складу Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Наразі в угоді беруть участь 34 країни, включаючи США і Росію.

Договір дозволяє країнам-учасницям здійснювати обльоти територій один одного для контролю за військовими силами і діяльністю в оборонній сфері.

У грудні 2018 року США і інші країни провели "надзвичайний" політ у межах Договору з відкритого неба над Україною. Політ був жестом підтримки Києва після захоплення росіянами трьох українських кораблів в Азовському морі.