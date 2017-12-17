Пентагон потратил на изучение НЛО 22 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пентагон в период с 2007 по 2012 годы изучал неопознанные летающие объекты (НЛО), потратив около 22 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.
В 2007 году Минобороны США по указанию Конгресса учредило неофициальную программу для изучения НЛО. Главным инициатором программы был сенатор-демократ от штата Невада Гарри Рейд.
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Господрядчиком программы стала компания Bigelow Aerospace, офис которой находился в Неваде. Согласно финансовым отчетам, компания имела 10 000 долларов в период с 1998 года по 2008 год.
Отмечается, что проект изучения НЛО задумывался как неофициальное "расширение американской программы выявления авиационных угроз". По словам бывшего сотрудника Конгресса США были обеспокоены тем, что Китай или Россия могут разработать "технологии следующего поколения", способны навредить Соединенным Штатам. В свою очередь американским военным говорили о необходимости изучить летательные преимущества НЛО.
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"В некоторых случаях они маневрировали так необычно и так быстро, что, казалось, будто они бросали вызов законам физики", - отметил собеседник издания.
По словам Луиса Элизондо, руководителя программы, в ходе работы представители военно-морской авиации обнаружили "множество необъяснимых явлений", многие из которых находились у ядерных объектов.
Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт подтвердил изданию факт существования программы по изучению НЛО. Она добавила, что эта работа завершилась в 2012 году.
"Было решено, что существуют другие, более приоритетные вопросы, которые заслуживают финансирования", - подчеркнула Уайт.