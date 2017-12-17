Пентагон витратив на вивчення НЛО 22 млн доларів

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Пентагон в період з 2007 по 2012 роки вивчав непізнані літаючі об'єкти (НЛО), витративши близько 22 мільйонів доларів. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.