Пентагон витратив на вивчення НЛО 22 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Пентагон в період з 2007 по 2012 роки вивчав непізнані літаючі об'єкти (НЛО), витративши близько 22 мільйонів доларів. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.
У 2007 році міноборони США за вказівкою Конгресу заснувало неофіційну програму для вивчення НЛО. Головним ініціатором програми був сенатор-демократ від штату Невада Гаррі Рейд.
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Держпідрядчиком програми стала компанія Bigelow Aerospace, офіс якої знаходився в Неваді. Відповідно до фінансових звітів, компанія мала 10 тисяч доларів в період з 1998 року по 2008 рік, вказує Politico.
Відзначається, що проект вивчення НЛО замислювався як неофіційне “розширення американської програми виявлення авіаційних загроз”. За словами колишнього співробітника Конгресу, США були стурбовані тим, що Китай або Росія можуть розробити “технології наступного покоління”, здатні нашкодити Сполученим Штатам. У свою чергу американським військовим говорили про необхідність вивчити літальні переваги НЛО.
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“У деяких випадках вони маневрували так незвично і так швидко, що, здавалося, ніби вони кидали виклик законам фізики”, — зазначив співрозмовники видання.
За словами Луїса Елізондо, керівника програми, в ході роботи представники військово-морської авіації виявили “безліч непояснених явищ”, чимало з яких перебували біля ядерних об’єктів.
Прес-секретар Пентагону Дана Уайт підтвердила виданню факт існування програми з вивчення НЛО. Вона додала, що ця робота завершилася в 2012 році.
“Було вирішено, що існують інші, більш пріоритетні питання, які заслуговують на фінансування”, — підкреслила Уайт.