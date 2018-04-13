Пентагон: Россия использует Украину как лабораторию для испытаний

"Я специально не упоминал об Украине, называя примеры политики российской агрессии, но, конечно, Украина почувствовала пожалуй каждую из угроз, о которой я когда-либо слышал. В течение более чем декады лет Украина невольно стала лабораторией, полем для испытаний и жертвой российских модернизированных активных мер, киберугроз и т.п. Украинцы стали свидетелями убийств политических деятелей, маленьких зеленых человечков, оккупации", - сказал он.

Россия продолжает действия, которые нарушают все международные нормы, отметил Карем.

"И мы говорим не только о военных действиях. Только в прошлом месяце Россия снова продемонстрировала свое желание использовать энергообеспечение как политическое оружие", - добавил он.

Напомним, НАТО стремится учиться на украинском опыте борьбы с Россией.