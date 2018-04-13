Пентагон: Россия использует Украину как лабораторию для испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина невольно стала лабораторией, полем для испытаний и жертвой Российской Федерации. Об этом сказал заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем, выступая на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Я специально не упоминал об Украине, называя примеры политики российской агрессии, но, конечно, Украина почувствовала пожалуй каждую из угроз, о которой я когда-либо слышал. В течение более чем декады лет Украина невольно стала лабораторией, полем для испытаний и жертвой российских модернизированных активных мер, киберугроз и т.п. Украинцы стали свидетелями убийств политических деятелей, маленьких зеленых человечков, оккупации", - сказал он.
Россия продолжает действия, которые нарушают все международные нормы, отметил Карем.
"И мы говорим не только о военных действиях. Только в прошлом месяце Россия снова продемонстрировала свое желание использовать энергообеспечение как политическое оружие", - добавил он.
Напомним, НАТО стремится учиться на украинском опыте борьбы с Россией.