Пентагон: Росія використовує Україну як лабораторію для випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україна невільно стала лабораторією, полем для випробувань і жертвою Російської Федерації. Про це сказав заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Роберт Карем, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.
"Я спеціально не згадував про Україну, називаючи приклади політики російської агресії, але, звичайно, Україна відчула мабуть кожну з загроз, про яку я коли-небудь чув. Протягом більш ніж декади років Україна невільно стала лабораторією, полем для випробувань і жертвою російських модернізованих активних заходів, кіберзагроз і т.п. Українці стали свідками вбивств політичних діячів, маленьких зелених чоловічків, окупацію", - сказав він.
Росія продовжує дії, які порушують всі міжнародні норми, зазначив Карем.
"І ми говорим не лише про військові дії. Лише минулого місяця Росія знову продемонструвала своє бажання використовувати енергозабезпечення як політичну зброю", - додав він.
Нагадаємо, НАТО прагне вчитись на українському досвіді боротьби з Росією.