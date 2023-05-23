Пентагон о возможном использовании их оружия на белгородщине: США не согласовывал передачу оружия третьим сторонам

Цитата

“Помощь по безопасности, которую мы предоставляем Украине, предназначена для того, чтобы они использовали ее внутри Украины для защиты их страны. Правительство США не согласовывало ни одну передачу возможностей третьим сторонам, парамилитарным организациям вне ВСУ, правительство Украины также не обращалось о такой передаче”, – заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Детали

В Пентагоне изучают сообщения о возможном применении американской техники в рейде на Белгородщину. Сейчас США не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Напомним

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время брифинга заявил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 не делает стран-членов НАТО стороной конфликта.