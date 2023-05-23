Навчання українських пілотів на F-16 не робить НАТО стороною конфлікту - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 не робить країн-членів НАТО стороною конфлікту. Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Україна має право на самооборону, вони захищаються. А право на самооборону прописано в статуті ООН. Ми допомагаємо Україні реалізувати це право, щоб допомогти їм захистити права ООН, міжнародне право від агресивної війни. Це не робить НАТО та союзників по НАТО частиною конфлікту", - констатував Генсек.
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Він також привітав рішення союзників НАТО, у тому числі Німеччини, розпочати навчання українських пілотів. Столтенберг додав, що це свідчить про "готовність підтримувати Україною і бути готовими робити це довгостроково".
"Я залишу це окремим союзникам - оголосити, коли саме вони почнуть навчання. З оголошенням, зробленим президентом Байденом на цих вихідних, США, звичайно, є основним постачальником, наприклад, F-16, і вони також чітко оголосили, що розпочнуть навчання. Це важливий крок, який частково дозволить нам на якомусь етапі поставити винищувачі", - сказав Генсек.
Нагадаємо
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що військові навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не розпочаті, наразі триває процес підготовки людей.