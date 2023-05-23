Обучение украинских пилотов на F-16 не делает НАТО стороной конфликта - Столтенберг

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"Украина имеет право на самооборону, они защищаются. А право на самооборону прописано в уставе ООН. Мы помогаем Украине реализовать это право, чтобы помочь им защитить права ООН, международное право от агрессивной войны. Это не делает НАТО и союзников по НАТО частью конфликта", - констатировал Генсек.

Детали

Он также приветствовал решение союзников НАТО, в том числе Германии, начать обучение украинских пилотов. Столтенберг добавил, что это свидетельствует о "готовности поддерживать Украину и быть готовыми делать это долгосрочно".

"Я оставлю это отдельным союзникам - объявить, когда именно они начнут учения. С объявлением, сделанным президентом Байденом на этих выходных, США, конечно, являются основным поставщиком, например, F-16, и они также четко объявили, что начнут учения. Это важный шаг, который частично позволит нам на каком-то этапе поставить истребители", - сказал Генсек.

Напомним

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что военные учения украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начаты, сейчас идет процесс подготовки людей.