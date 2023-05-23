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Пентагон про можливе використання їхньої зброї на бєлгородщині: США не погоджував передачу зброї третім сторонам

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Уряд США не погоджував використання військової допомоги і забезпечення, яке отримує Україна, третіми сторонами. Ресурси призначені для захисту України, повідомив речник Пентагону Пет Райдер, пише Голос Америки, передає УНН.

Цитата 

“Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вони використовували її всередині України для захисту їхньої країни. Уряд США не погоджував жодну передачу спроможностей третім сторонам, парамілітарним організаціям поза ЗСУ, уряд України також не звертався про таку передачу”, – заявив речник Пентагону Пет Райдер.

Деталі 

У Пентагоні вивчають повідомлення про можливе застосування американської техніки в рейді на бєлгородщину. Зараз США не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.  

Нагадаємо 

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу заявив, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 не робить країн-членів НАТО стороною конфлікту.

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