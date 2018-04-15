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Пентагон показал запуск американским крейсером ракеты по Сирии

Киев  •  УНН

 • 24002 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Оборонное ведомство США разместило в свободном доступе видеозапись пуска ракеты “Томагавк” с ракетного крейсера USS Monterey. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис распространения видео-информации Министерства обороны США.

“Ракетный крейсер USS Monterey (CG 61) запускает ракету „Томагавк“ 14 апреля”, — указано в пояснении к видео.

Как уточнили в Пентагоне, USS Monterey действует в составе Пятого флота США с целью поддержки операций по морской безопасности. Кроме того, в его задачи входит “обеспечение поддержки союзников и партнеров, а также обеспечение свободы плавания и беспрепятственного прохода торговых судов в регионе”.

Как сообщал УНН, The Washington Post опубликовала спутниковые снимки объектов в Сирии после бомбардировки.

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