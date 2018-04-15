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Пентагон показав запуск американським крейсером ракети по Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Оборонне відомство США розмістило у вільному доступі відеозапис пуску ракети “Томагавк” з ракетного крейсера USS Monterey. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс поширення відео-інформації Міністерства оборони США.

“Ракетний крейсер USS Monterey (CG 61) запускає ракету „Томагавк“ 14 квітня”, — вказано у поясненні до відео.

Як уточнили в Пентагоні, USS Monterey діє у складі П’ятого флоту США з метою підтримки операцій з морської безпеки. Крім того, у його задачі входить “гарантування підтримки союзників та партнерів, а також забезпечення свободи плавання й безперешкодного проходу торгівельних суден у регіоні”.

Як повідомляв УНН, The Washington Post опубліковала супутникові знімки об’єктів у Сирії після бомбардування.

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