Пентагон опубликовал полный список нового пакета военной помощи Украине

Цитата

"Этот пакет мер USAI подчеркивает постоянную приверженность США развитию потенциала Вооруженных Сил Украины сейчас и в будущем... Этот пакет USAI на сумму 400 миллионов долларов означает начало процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей Украине", - говорится в сообщении.

Детали

В новый пакет военной помощи Украине войдут:



31 танк Abrams со 120-мм снарядами и другими боеприпасами;



Восемь тактических машин для восстановления оборудования;



Вспомогательные транспортные средства и оборудование;



Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.



В Пентагоне сообщают, что кроме предоставленного Соединенными Штатами батальона танков Abrams, европейский консорциум обязуется в ближайшее время предоставить Украине два батальона танков Leopard.

Всего с начала правления администрации Байдена Соединенные Штаты выделили более 27,8 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 29,9 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности и более 27,1 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Напомним

Президент США Джо Байден во время обращения объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

Он также сообщил, какую дополнительную военную технику предоставят Украине по итогам восьмого заседания члены Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.