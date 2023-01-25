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Пентагон опубликовал полный список нового пакета военной помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство обороны США опубликовало полный список нового пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов. В частности сообщается, что закупка 31 танка Abrams состоится с помощью Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для поддержки обороны Украины от российской агрессии, передает УНН.

Пентагон опубликовал полный список нового пакета военной помощи Украине

Цитата

"Этот пакет мер USAI подчеркивает постоянную приверженность США развитию потенциала Вооруженных Сил Украины сейчас и в будущем... Этот пакет USAI на сумму 400 миллионов долларов означает начало процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей Украине", - говорится в сообщении.

Детали

В новый пакет военной помощи Украине войдут:

  • 31 танк Abrams со 120-мм снарядами и другими боеприпасами;
  • Восемь тактических машин для восстановления оборудования;
  • Вспомогательные транспортные средства и оборудование;
  • Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

В Пентагоне сообщают, что кроме предоставленного Соединенными Штатами батальона танков Abrams, европейский консорциум обязуется в ближайшее время предоставить Украине два батальона танков Leopard. 

Всего с начала правления администрации Байдена Соединенные Штаты выделили более 27,8 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 29,9 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности и более 27,1 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Напомним

Президент США Джо Байден во время обращения объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

Он также сообщил, какую дополнительную военную технику предоставят Украине по итогам восьмого заседания члены Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

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