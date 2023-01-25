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Пентагон опублікував повний список нового пакету військової допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністерство оборони США опублікувало повний список нового пакету військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів доларів. Зокрема повідомляється, що закупівля 31 танку Abrams відбудеться за допомогою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії, передає УНН.

Пентагон опублікував повний список нового пакету військової допомоги Україні

Цитата

"Цей пакет заходів USAI підкреслює постійну відданість США розбудові потенціалу Збройних Сил України зараз і в майбутньому... Цей пакет USAI на суму 400 мільйонів доларів означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Україні", - йдеться в повідомленні.

Деталі

До нового пакету військової допомоги України увійдуть:

  • 31 танк Abrams зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами;
  • Вісім тактичних машин для відновлення обладнання;
  • Допоміжні транспортні засоби та обладнання;
  • Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У Пентагоні повідомляють, що окрім наданого Сполученими Штатами батальйону танків Abrams, європейський консорціум зобов’язується найближчим часом надати Україні два батальйони танків Leopard. 

Загалом із початку правління адміністрації Байдена Сполучені Штати виділили понад 27,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 29,9 мільярда доларів на безпекову допомогу та понад 27,1 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден під час звернення оголосив про надання Україні 31 танку Abrams.

Він також повідомив, яку додаткову військову техніку нададуть Україні за підсумками восьмого засідання члени Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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