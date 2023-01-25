Байден розповів про додаткову військову техніку, яку західні союзники пообіцяли Україні: список
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент США Джо Байден повідомив, яку додаткову військову техніку нададуть Україні за підсумками восьмого засідання члени Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.
Цитата
"Ця група складалася з приблизно 50 країн, кожна з яких робила значний внесок у цілісність України. Кожен з них повністю відданий тому, щоб зробити Україну сильнішою та незалежною, щоб вона могла захистити себе від загроз і насильства росії", - заявив Байден і додав: "Я хочу подякувати кожному члену цієї коаліції за те, що вони продовжують активізуватися".
Деталі
За словами Байдена, військову техніку та озброєння до України надішлють:
-
- Велика Британія - танки Challenger 2;
-
- Франція - AMX-10, бойові броньовані машини та критичні системи ППО;
-
- Німеччина - танки Leopard та ракет Patriot;
-
- Нідерланди - ракету Patriot і пускові установки;
-
- Польща - бронетехніку;
-
- Швеція - БМП;
-
- Італія - артилерію;
-
- Данія та Естонія - гаубиці;
-
- Латвія - ракети Stinger;
-
- Литва - зенітні гармати;
-
Своєю чергою, Фінляндія оголосила про свій найбільший на сьогодні пакет допомоги у сфері безпеки, наголосив американський президент.
Він також зауважив, що Франція, Канада, Велика Британія, Словаччина, Норвегія та інші надали "критично важливі" системи ППО, щоб "допомогти захистити українське небо та врятувати життя невинних мирних жителів, які, буквально, є мішенню російської агресії".
Нагадаємо
Президент США Джо Байден під час звернення оголосив про надання Україні 31 танку Abrams.