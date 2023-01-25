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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Байден рассказал о дополнительной военной технике, которую западные союзники пообещали Украине: список

Киев • УНН

 • 1151415 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Джо Байден сообщил, какую дополнительную военную технику предоставят Украине по итогам восьмого заседания члены Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на CNN.

Байден рассказал о дополнительной военной технике, которую западные союзники пообещали Украине: список

Цитата

"Эта группа состояла из примерно 50 стран, каждая из которых делала значительный вклад в целостность Украины. Каждый из них полностью предан тому, чтобы сделать Украину более сильной и независимой, чтобы она могла защитить себя от угроз и насилия россии", - заявил Байден и добавил: "Я хочу поблагодарить каждого члена этой коалиции за то, что они продолжают активизироваться".

Детали

По словам Байдена, военную технику и вооружение в Украину пришлют:

  • Великобритания - танки Challenger 2;
  • Франция - AMX-10, боевые бронированные машины и критические системы ПВО;
  • Германия - танки Leopard и ракеты Patriot;
  • Нидерланды - ракету Patriot и пусковые установки;
  • Польша - бронетехнику;
  • Швеция - БМП;
  • Италия - артиллерию;
  • Дания и Эстония - гаубицы;
  • Латвия - ракеты Stinger;
  • Литва - зенитные пушки;

В свою очередь, Финляндия объявила о своем крупнейшем на сегодня пакете помощи в сфере безопасности, подчеркнул американский президент.

Он также отметил, что Франция, Канада, Великобритания, Словакия, Норвегия и другие предоставили "критически важные" системы ПВО, чтобы "помочь защитить украинское небо и спасти жизни невинных мирных жителей, которые буквально являются мишенью российской агрессии".

Напомним

Президент США Джо Байден во время обращения объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

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