Байден рассказал о дополнительной военной технике, которую западные союзники пообещали Украине: список
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Джо Байден сообщил, какую дополнительную военную технику предоставят Украине по итогам восьмого заседания члены Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на CNN.
Цитата
"Эта группа состояла из примерно 50 стран, каждая из которых делала значительный вклад в целостность Украины. Каждый из них полностью предан тому, чтобы сделать Украину более сильной и независимой, чтобы она могла защитить себя от угроз и насилия россии", - заявил Байден и добавил: "Я хочу поблагодарить каждого члена этой коалиции за то, что они продолжают активизироваться".
Детали
По словам Байдена, военную технику и вооружение в Украину пришлют:
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- Великобритания - танки Challenger 2;
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- Франция - AMX-10, боевые бронированные машины и критические системы ПВО;
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- Германия - танки Leopard и ракеты Patriot;
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- Нидерланды - ракету Patriot и пусковые установки;
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- Польша - бронетехнику;
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- Швеция - БМП;
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- Италия - артиллерию;
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- Дания и Эстония - гаубицы;
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- Латвия - ракеты Stinger;
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- Литва - зенитные пушки;
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В свою очередь, Финляндия объявила о своем крупнейшем на сегодня пакете помощи в сфере безопасности, подчеркнул американский президент.
Он также отметил, что Франция, Канада, Великобритания, Словакия, Норвегия и другие предоставили "критически важные" системы ПВО, чтобы "помочь защитить украинское небо и спасти жизни невинных мирных жителей, которые буквально являются мишенью российской агрессии".
Напомним
Президент США Джо Байден во время обращения объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.