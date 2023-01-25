Байден рассказал о дополнительной военной технике, которую западные союзники пообещали Украине: список

Цитата

"Эта группа состояла из примерно 50 стран, каждая из которых делала значительный вклад в целостность Украины. Каждый из них полностью предан тому, чтобы сделать Украину более сильной и независимой, чтобы она могла защитить себя от угроз и насилия россии", - заявил Байден и добавил: "Я хочу поблагодарить каждого члена этой коалиции за то, что они продолжают активизироваться".

Детали

По словам Байдена, военную технику и вооружение в Украину пришлют:



Великобритания - танки Challenger 2;



Франция - AMX-10, боевые бронированные машины и критические системы ПВО;



Германия - танки Leopard и ракеты Patriot;



Нидерланды - ракету Patriot и пусковые установки;



Польша - бронетехнику;



Швеция - БМП;



Италия - артиллерию;



Дания и Эстония - гаубицы;



Латвия - ракеты Stinger;



Литва - зенитные пушки;



В свою очередь, Финляндия объявила о своем крупнейшем на сегодня пакете помощи в сфере безопасности, подчеркнул американский президент.

Он также отметил, что Франция, Канада, Великобритания, Словакия, Норвегия и другие предоставили "критически важные" системы ПВО, чтобы "помочь защитить украинское небо и спасти жизни невинных мирных жителей, которые буквально являются мишенью российской агрессии".

Напомним

Президент США Джо Байден во время обращения объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.