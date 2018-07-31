Пентагон прорабатывает контракт на 885 млн долларов в области искусственного интеллекта для конкуренции с РФ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33969 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100200 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122362 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130006 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168201 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153014 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Министерство обороны США согласовывает условия контракта объемом 885 млн долларов на пять лет в сфере использования элементов искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Такие технологии призваны помочь США более успешно конкурировать в этой области с Россией и Китаем, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на Джоша Салливана, вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton, которая является подрядчиком Пентагона, передает УНН.

“Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов”, — заметил Салливан.

По его словам, суть контракта заключается в том, чтобы переложить на ИИ рутинные и трудоемкие задачи, выполняемые военнослужащими США, и таким образом предоставить им больше времени на решение более сложных проблем. Например, в настоящее время сотни военных привлечены к визуальному изучению видео, снятых камерами наблюдения, установленными на беспилотных летательных аппаратах и другой боевой технике. Задача заключается в том, чтобы опознать потенциального противника или представляющую угрозу цель. По словам Салливана, наработки позволяют элементами ИИ одновременно анализировать до 15 потоков видео, точно опознавая грузовики, легковые машины, ангары и вооружения.

Вице-президент Booz Allen Hamilton информировал, что детали контракта прорабатываются. Подробности согласования условий соглашения засекречены и не подлежат разглашению.

Как сообщал УНН, стратегия США в Афганистане не поможет вернуть подконтрольные талибам территории.

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