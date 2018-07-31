Пентагон опрацьовує контракт на 885 млн доларів в області штучного інтелекту для конкуренції з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Міністерство оборони США погоджує умови контракту обсягом 885 млн доларів на п’ять років у сфері використання елементів штучного інтелекту (ІІ) у військових цілях. Такі технології покликані допомогти США більш успішно конкурувати в цій області з Росією і Китаєм, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на Джоша Саллівана, віце-президента фірми Booz Allen Hamilton, яка є підрядником Пентагону, передає УНН.
“Частина завдання полягає в тому, щоб забезпечити доступ нашого уряду до найкращих технологій і застосовувати їх з усією належною відповідальністю заради наших громадян і бійців”, — зауважив Салліван.
За його словами, суть контракту полягає в тому, щоб перекласти на ІІ рутинні завдання, що виконуються військовослужбовцями США, і таким чином надати їм більше часу на вирішення більш складних проблем. Наприклад, в даний час сотні військових залучені до візуального вивчення відео, знятих камерами спостереження, встановленими на безпілотних літальних апаратах та іншій бойовій техніці. Завдання полягає в тому, щоб розпізнати потенційного противника або ціль, що становитиме загрозу. За словами Саллівана, напрацювання дозволяють елементами ІІ одночасно аналізувати до 15 потоків відео, точно ропізнаючи вантажівки, легкові машини, ангари і озброєння.
Віце-президент Booz Allen Hamilton інформував, що деталі контракту опрацьовуються. Подробиці узгодження умов угоди засекречені і не підлягають розголошенню.
Як повідомляв УНН, стратегія США в Афганістані не допоможе повернути підконтрольні талібам території.