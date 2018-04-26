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Пентагон назвал "дымовой завесой" показанные обломки сбитых в Сирии ракет

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон подверг сомнению заявление Минобороны Российской Федерации о том, что выпущенных западной коалицией по сирийским военным объектам ракет не достигла целей, а фрагменты, привезенные в Москву для изучения и демонстрации, назвал примером российской дезинформационной кампании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканала CNBC.

Пентагон назвал "дымовой завесой" показанные обломки сбитых в Сирии ракет

“Это еще один пример российской кампании по дезинформации с целью отвлечь внимание от их моральной причастности к жестоким преступлениям режима Асада и массовой гибели мирных жителей в западной части Сирии”, — приводит телеканал его слова.

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Представитель Пентагона отметил, что утверждение о “наших целевых показателях” являются “абсурдными”, как и остальные заявления. “Что касается „Томагавков“, мы не увидели никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных российскими государственными СМИ, того, что эти заявления верны. Похоже, что это еще одна дымовая завеса пропаганды с целью отвлечь внимание от реальной проблемы — убийства невинных граждан кровавым режимом, поддерживаемым Россией”, — сказал он.

Напомним, 25 апреля, Минобороны РФ на брифинге показало фрагменты выпущенных США, Великобританией и Францией ракет по сирийским военным объектам. Как заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, часть выпущенных ракет “не достигла целей за технических неполадок”, фрагменты ракет доставили в Москву для изучения. Результаты будут использованы для “совершенствования российской противоракетной обороны”, уточнил Рудской.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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