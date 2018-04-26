Пентагон назвав "димовою завісою" показані уламки збитих у Сирії ракет

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прес-секретар Пентагону Ерік Пахон піддав сумніву заяву Міноборони Російської Федерації про те, що частина випущених західною коаліцією по сирійським військовим об’єктам ракет не досягнула цілей, а фрагменти, привезені в Москву для вивчення та демонстрації, назвав прикладом російської дезінформаційної кампанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканалу CNBC.