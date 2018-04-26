Пентагон назвав "димовою завісою" показані уламки збитих у Сирії ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прес-секретар Пентагону Ерік Пахон піддав сумніву заяву Міноборони Російської Федерації про те, що частина випущених західною коаліцією по сирійським військовим об’єктам ракет не досягнула цілей, а фрагменти, привезені в Москву для вивчення та демонстрації, назвав прикладом російської дезінформаційної кампанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканалу CNBC.
“Це ще один приклад російської кампанії по дезінформації з метою відвернути увагу від їх моральної причетності до жорстоких злочинів режиму Асада і масової загибелі мирних жителів у західній частині Сирії”, — наводить телеканал його слова.
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Представник Пентагону зазначив, що твердження про “наші цільові показники” є “абсурдними”, як і решта заяв. “Що стосується „Томагавків“, ми не побачили ніяких доказів, крім заяв, зроблених російськими державними ЗМІ, того, що ці заяви вірні. Схоже, що це ще одна димова завіса пропаганди з метою відвернути увагу від реальної проблеми — вбивства невинних громадян кривавим режимом, підтримуваним Росією”, — сказав він.
Нагадаємо, 25 квітня, Міноборони РФ на брифінгу показало фрагменти випущених США, Великобританією і Францією ракет по сирійським військовим об’єктам. Як заявив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Сергій Рудськой, частина випущених ракет “не досягнула цілей через технічні неполадки”, фрагменти ракет доставили у Москву для вивчення. Результати будуть використані для “вдосконалення російської протиракетної оборони”, уточнив Рудськой.
Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.