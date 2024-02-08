Пентагон: мы уже сотрудничаем с новым командующим ВСУ Александром Сырским

Президент Владимир Зеленский имеет право выбирать, кто будет руководить Вооруженными Силами Украины, и Пентагон уже эффективно сотрудничает с новым командующим ВСУ. Об этом заявила помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селест Волландер, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Мы уже эффективно сотрудничаем с генералом Сырским сказала Волландер.

Она подчеркнула, что принимать кадровые решения - это суверенное право главы украинского государства.

Мы ясно дали понять, что не намерены вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинцам заявила Селест Волландер.

Контекст

Генерал-полковник Александр Сырский, который возглавлял Сухопутные войска Украины с 2019 года, в четверг был повышен президентом Зеленским в должности до командующего ВСУ. Он сменил на этой должности генерала Валерия Залужного.

В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского