Пентагон: ми вже співпрацюємо з новим командувачем ЗСУ Олександром Сирським
Київ • УНН
Пентагон заявив, що буде ефективно співпрацювати з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським після його призначення президентом Зеленським.
Президент Володимир Зеленський має право обирати, хто керуватиме Збройними Силами України, і Пентагон вже ефективно співпрацює із новим командувачем ЗСУ. Про це заявила помічниця голови Пентагону з питань міжнародної безпеки Селест Волландер, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Ми вже ефективно співпрацюємо з генералом Сирським
Вона наголосила, що приймати кадрові рішення — це суверенне право глави української держави.
Ми ясно дали зрозуміти, що не маємо наміру втручатися у це конкретне рішення. Ми прямо заявили про це українцям
Контекст
Генерал-полковник Олександр Сирський, який очолював Сухопутні війська України з 2019 року, у четвер був підвищений президентом Зеленським на посаді до командувача ЗСУ. Він змінив на цій посаді генерала Валерія Залужного.
У США зреагували на кадрові зміни в ЗСУ та призначення Сирського08.02.24, 22:05 • 39476 переглядiв