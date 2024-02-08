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Пентагон: ми вже співпрацюємо з новим командувачем ЗСУ Олександром Сирським

Пентагон: ми вже співпрацюємо з новим командувачем ЗСУ Олександром Сирським

Київ • УНН

 • 35639 перегляди

Пентагон заявив, що буде ефективно співпрацювати з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським після його призначення президентом Зеленським.

Президент Володимир Зеленський має право обирати, хто керуватиме Збройними Силами України, і Пентагон вже ефективно співпрацює із новим командувачем ЗСУ. Про це заявила помічниця голови Пентагону з питань міжнародної безпеки Селест Волландер, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Ми вже ефективно співпрацюємо з генералом Сирським

сказала Волландер.

Вона наголосила, що приймати кадрові рішення — це суверенне право глави української держави.

Ми ясно дали зрозуміти, що не маємо наміру втручатися у це конкретне рішення. Ми прямо заявили про це українцям

заявила Селест Волландер.

Контекст

Генерал-полковник Олександр Сирський, який очолював Сухопутні війська України з 2019 року, у четвер був підвищений президентом Зеленським на посаді до командувача ЗСУ. Він змінив на цій посаді генерала Валерія Залужного.

У США зреагували на кадрові зміни в ЗСУ та призначення Сирського08.02.24, 22:05 • 39476 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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