Пентагон: мы готовы помогать в охране границы США и Мексики

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51418 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 77418 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 93664 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100993 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124568 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112058 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138092 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144703 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130168 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130219 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Пентагон: мы готовы помогать в охране границы США и Мексики

Пентагон: мы готовы помогать в охране границы США и Мексики

Киев  •  УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Пентагон готов в течение продолжительного времени оказывать содействие в охране границы США с Мексикой, однако рассчитывает, что министерство внутренней безопасности (МВБ) в конечном счете будет делать это самостоятельно. Об этом заявил журналистам в субботу исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время посещения приграничного города Мак-Аллен (штат Техас), информирует УНН.

“Мы не намерены уходить прежде, чем будет обеспечена безопасность границы”, — отметил он, говоря об военнослужащих, которые помогают МВБ. Шанахан, слова которого приводит агентство Associated Press, констатировал, что Пентагон не намерен постоянно участвовать в этой работе. “Это не будет продолжаться бесконечно”, — сказал он, подчеркнув, что необходимо “решить проблему быстрее”.

“Мы хотим, чтобы МВБ работало эффективно и могло действовать в одиночку”, — отметил Шанахан. Он сообщил, что поручил подчиненным разработать комплекс мер, которые помогли бы МВБ охранять границу без содействия военных.

Как сообщал УНН, Гуайдо ищет прямые контакты с Пентагоном после заявления о возможной интервенции.

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