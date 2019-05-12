Пентагон: мы готовы помогать в охране границы США и Мексики

“Мы не намерены уходить прежде, чем будет обеспечена безопасность границы”, — отметил он, говоря об военнослужащих, которые помогают МВБ. Шанахан, слова которого приводит агентство Associated Press, констатировал, что Пентагон не намерен постоянно участвовать в этой работе. “Это не будет продолжаться бесконечно”, — сказал он, подчеркнув, что необходимо “решить проблему быстрее”.

“Мы хотим, чтобы МВБ работало эффективно и могло действовать в одиночку”, — отметил Шанахан. Он сообщил, что поручил подчиненным разработать комплекс мер, которые помогли бы МВБ охранять границу без содействия военных.

Как сообщал УНН, Гуайдо ищет прямые контакты с Пентагоном после заявления о возможной интервенции.